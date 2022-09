Pubblicità

Una studentessa universitaria licatese è stata premiata a Roma, alla Camera dei Deputati, per meriti universitari nell’ambito del “Premio America Giovani per il talento universitario” indetto dalla Fondazione Italia-Usa. Si tratta di Olga Malfitano, 22 anni, laurea in Lingue e culture europee presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, voto finale di 110 con lode.

1000 i giovani universitari premiati con Olga come unica licatese.

Insieme alla premiazione hanno diritto a frequentare un Master.