Istituito in Prefettura, fino a sabato 26 aprile, il registro di condoglianze per la scomparsa del Santo Padre.

Dando seguito alle disposizioni dell’Ufficio Territoriale del Governo, informiamo che, al fine di dare la possibilità di esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del Santo Padre Papa Francesco, è stato istituito un registro di condoglianze negli uffici della sede centrale della Prefettura di Agrigento, siti al 2° piano in piazza Aldo Moro n. 1.

I Cittadini che vorranno manifestare in forma diretta il proprio dispiacere potranno farlo fino a sabato 26 aprile 2025 dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Il registro sarà successivamente trasmesso all’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Agrigento.