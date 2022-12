Pubblicità

“Il mancato rinnovo dei contratti di chi ha lavorato in questi anni nelle strutture commissariali Covid sarebbe una sciagura per la sanità siciliana: chiediamo al Governo Schifani e all’Ars di non disperdere le professionalità che ci hanno permesso di affrontare la pandemia. Si tratta di sanitari e amministrativi che hanno lavorato in condizioni difficilissime e che oggi non possono essere messi alla porta come se nulla fosse, specie alla luce delle gravi carenze del nostro sistema sanitario”. Lo dice Giuseppe Badagliacca di Csa Cisal.