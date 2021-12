Pubblicità

“Dalla stampa ho appena appreso che, finalmente, sono state accolte le istanze del territorio con riguardo al potenziamento dei medici del San Giacomo d’Altopasso. L’Asp di Agrigento ha infatti assunto, per un anno, quattro medici tra Ostetricia e Pediatria. E’ una buona notizia”.

Ad affermarlo è Baldo Augusto, imprenditore licatese ed ex consigliere comunale, che a più riprese, ormai da mesi, sollecita la copertura dei tanti posti vacanti, di medico e non solo, nell’ospedale di Licata.

“Al San Giacomo d’Altopasso – è il commento di Augusto – manca personale in ogni reparto. In Ostetricia e Pediatria, con l’arrivo di quattro medici, sarà possibile migliorare ulteriormente la già eccellente assistenza garantita ed i sanitari in servizio non saranno più costretti a turni massacranti. La strada è tracciata, ma non tutti i problemi sono risolti. Ora l’Asp di Agrigento potenzi gli organici degli altri reparti in sofferenza per la carenza di medici, infermieri ed operatori sanitari”.