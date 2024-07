Pubblicità

È iniziata la potatura degli alberi del centro città. Decespugliatore e mezzi meccanici sono a lavoro da stamattina per ridurre le chiome dei fusti soprattutto nelle aree dove nei prossimi giorni sono in programma eventi. “Invitiamo i cittadini a rispettare i divieti di sosta per favorirne l’esecuzione” fa sapere Palazzo di Città.