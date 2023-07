Pubblicità

E’ complicata la situazione per quanto concerne gli uffici postali presenti in città. Da una nostra verifica diretta in seguito a diverse segnalazioni arrivate alla nostra redazione, abbiamo documentato come il personale in servizio oggi non sia sufficiente a gestire la mole di utenza. Soprattutto l’Ufficio centrale di Piazza Linares è quello maggiormente sotto stress e – a fronte di una utenza numerosissima – in servizio vi sono solo 2 operatori sportellisti. Con inevitabile dilatazione dei tempi di attesa. C’è poi un altro aspetto degno di attenzione: la possibilità di prenotazione via App permette di evitare la fila e acquisire priorità di ricevimento allo sportello. Ma gran parte dell’utenza ha più volte manifestato malumore dopo essersi vista “superare”. Malumore che spesso finisce per riversarsi sui dipendenti.

Con la succursale della Marina a mezzo servizio vista la recente rimodulazione oraria, Piazza Linares gestisce praticamente metà città, mentre l’altra (anche qui con personale ridotto) è a carico dell’ufficio di via Gela. Una soluzione potrebbe (dovrebbe) essere l’apertura dello sportello di via Re Capriata che sta però slittando nonostante i locali siano stati individuati ed adeguati ormai da mesi.

L’aumento della popolazione residente a Luglio e Agosto (e il legittimo godimento delle ferie estive) rischia di peggiorare ulteriormente l’attuale situazione per quanto concerne i servizi postali.