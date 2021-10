Pubblicità

E’ stato “beccato” in giro alla guida della sua autovettura nonostante fosse positivo al Covid-19, infrangendo

l’obbligo di isolamento per la quarantena. Per questo motivo

un professionista, cinquantenne, della provincia di Caltanissetta, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di violazione della misura emergenza Covid-19, in relazione ad articoli del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Lo scrive l’edizione odierna del giornale La Sicilia.

Il fatto è successo mentre i poliziotti del Commissariato di Licata, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Hanno visto arrivare un’auto, ed è scaturita la decisione di fermarlo. Dall’accertamento sui documenti, grazie al sistema informativo

interforze, l’uomo è risultato essere positivo al Covid-19, posto in quarantena, e non ancora in possesso della negativizzazione al predetto virus per potere uscire da casa.