Nessun record per il turismo siciliano 2023 ma c’è una fascia che non conosce crisi e inflazione. È quella del lusso che a Licata è rappresentata anche dal Porto Turistico Marina di Cala del Sole.

Il Marina di Licata fa, infatti, registrare nel mese di agosto il sold-out e si conferma sosta ideale per i mega yacht. Oggi la Banchina di Riva si risveglia al completo con 4 yacht di lusso che hanno scelto Licata, affascinati dalle bellezze paesaggistiche e architettoniche, dal mare cristallino e anche dal buon cibo.

Posti barca fino a 70 metri, fondale sabbioso (6 mt di pescaggio all’imboccatura e 4 mt in banchina), colonnine energia elettrica da 32 a 250 Ampere con servizio transponder, la facilità d’accesso agli ormeggi, la sicurezza e le moderne strutture a disposizione, fanno di Marina di Cala del Sole uno dei porti più attrezzati e accoglienti del Mediterraneo.