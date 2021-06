Pubblicità

Al porto turistico Marina Cala del Sole mancano i posti barca. Anche per il natante con cui fare le prove e gli esami per ottenere la patente nautica. L’appello per sbloccare questo stallo è dell’Autoscuola-scuola nautica Franco Licata D’Andrea.

Il porto turistico di Licata è nato per essere una risorsa della città e merita sicuramente questo ruolo.

Però penso che sia arrivata l’ora di sollevare una stortura e anomalia: nel porto turistico, che è nato per offrire alla città e a chi proviene da fuori circa 1500 posti barca, oggi non vi sono più posti barca disponibili per natanti e forse anche per imbarcazioni. Addirittura vi sono, mi dicono, circa un centinaio di unità nautiche in trepida attesa.

Come scuola nautica non riusciamo a trovare il posto barca per il natante con cui fare prove ed esami, tutti i nuovi patentati diportisti non riescono a trovare un posto barca.

Penso che sia arrivato il momento di fare una riflessione e che qualcuno metta attenzione a questa faccenda. ATTENZIONE non è una critica alla attuale gestione commissariale e quindi spero che nessuno si lanci in accuse gratuite. Il porto è gestito bene e vi lavorano persone splendide. Ma penso che l’amministrazione attuale non abbia il potere di realizzare nuovi pontili e fare i necessari investimenti. Bisogna sbloccare questa EMPASSE (realizzati solo il 20-30% dei posti previsti in progetto) e dare la possibilità alla città di Licata di poter contare sulle potenzialità del porto turistico. NON PERDIAMO anche questa occasione.