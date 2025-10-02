ADV

Su sollecitazione dell’Amministrazione comunale e delle cooperative di pesca, l’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale ha realizzato quattro punti di sbarco del pescato nel porto di Sciacca. È quanto comunica l’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino.

“I punti di sbarco – spiega l’assessore Dimino– sono aree attrezzate dove i pescatori depositano e consegnano il pescato in condizioni igieniche e regolamentate. Sono fondamentali per garantire tracciabilità, sicurezza alimentare, riduzione dei tempi di attesa e migliori condizioni di lavoro. A Sciacca fino ad oggi era attivo un solo punto di sbarco; ora, grazie a questo intervento, i pescatori potranno contare su quattro punti funzionali, un salto di qualità per l’intero comparto.

Questo risultato – dichiara l’assessore Francesco Dimino – dimostra come il dialogo costante tra Amministrazione comunale e Autorità Portuale porti a risultati concreti, anche in un momento di profonda crisi che il settore marittimo sta affrontando. L’apertura di quattro punti di sbarco rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei nostri pescatori. È un segnale di attenzione verso chi lavora ogni giorno in condizioni difficili, ed è anche la dimostrazione che il confronto quotidiano con le cooperative e con l’Autorità Portuale porta frutti reali. Ringrazio il commissario straordinario Annalisa Tardino, l’ingegnere Tallo e tutto lo staff tecnico per la disponibilità e la rapidità con cui hanno reso possibile questo risultato. Insieme possiamo affrontare la crisi con fatti e non con parole”.

Proprio oggi si conclude il fermo pesca. E, in questa occasione, l’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino rivolge un augurio a tutte le cooperative e a tutte le imprese di pesca, “perché possano uscire da questo momento difficile più forti e unite. Tre parole devono accompagnarci: fiducia, impegno, unità. L’intero Consiglio comunale sta lavorando compatto ed è vicino al comparto della pesca, che rappresenta il cuore pulsante della nostra città”.