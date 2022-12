Pubblicità

Antonio Portelli, l’uomo di 47 anni accusato di essere l’autore dell’esplosione di tre colpi di arma da fuoco contro una condomina, è comparso stamani davanti al Giudice per le indagini preliminari. Assistito dal legale di fiducia, l’avvocato Stefania La Rocca, l’uomo ha fornito la propria versione. Portelli si è scusato e ha spiegato al Gip di non aver agito con l’intento di uccidere e di aver esploso le pistoletto dopo essere stato insultato. Il Gip Provenzano ha convidato l’arresto e lasciato (per il momento) in carcere il 47enne licatese in attesa di ulteriori sviluppi. Su Portelli gravano le ipotesi di reato di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Si attendono nuove decisioni da parte della Magistratura agrigentina.