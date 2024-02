Pubblicità

8 giorni di prognosi per una portalettere di Licata morsa da un cane mentre era in servizio. I fatti si sono verificati in via Lucio de Anizi. La donna è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso a causa della ferita e delle escoriazioni riportate. E’ stata giudicata guaribile in 8 giorni.