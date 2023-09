Pubblicità

Dalla relazione di inizio mandato appena pubblicata all’Albo Pretorio online emergono dei dati significativi. In primis per quel che riguarda la popolazione. Licata al 31 dicembre 2022 conta 35.287 residenti secondo quanto rende noto l’Ente. Con una forbice di oltre 6mila persone tra residenti ed aventi diritto al voto visto che in occasione delle ultime amministrative quest’ultimi erano oltre 41mila.

Un calo demografico c’è: dai 36.815 residenti contabilizzati a fine 2020, si è infatti passati ai 35.287 al 31 Dicembre dell’anno passato.