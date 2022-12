Pubblicità

“Ringrazio la Commissaria Ue per i Trasporti, Adina Valean, per le parole pronunciate oggi sul Ponte sullo Stretto di Messina e per la conferma della disponibilità a finanziare la prima fase di fattibilità del progetto, in vista della costruzione effettiva dell’opera.

Decisivo in tal senso l’operato del Vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha finalmente portato il tema sul tavolo del Consiglio dell’UE, dando un impulso politico fondamentale per portare avanti il progetto anche con il sostegno dell’Unione Europea, in parallelo al lavoro che stiamo attuando anche nel Parlamento Europeo. Come ho avuto modo di ribadire più volte, si tratta di un’opera strategica per tutto il Paese, non solo per il Sud e la Sicilia, che ci consentirà anche di investire per la creazione e lo sviluppo delle infrastrutture tuttora mancanti, che saranno la prosecuzione naturale, in termini di mobilità viaria e ferroviaria, del Ponte”. Cosi in una nota Annalisa Tardino, componente della Commissione Trasporti e turismo (TRAN) del Parlamento europeo.