“I gufi si rassegnino: c’è copertura stabile per il Ponte sullo Stretto! Oggi tutti possono riscontrare, senza tema di smentita, che alle parole sono seguiti i fatti e che il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega, è l’unico ministro non siciliano ad aver lavorato e a continuare a lavorare con impegno e determinazione per l’isola. Oggi mi sento particolarmente onorata ed orgogliosa di essere rappresentante eletta della Lega: per la prima volta Matteo Salvini ricopre la carica di ministro delle Infrastrutture e lavora instancabilmente per lo sviluppo del Paese e per ridurre il gap infrastrutturale della Sicilia: viene da chiedersi dove siano stati finora i politici siciliani. Un ringraziamento sincero e convinto va anche al presidente della Regione Renato Schifani, per il via libera della giunta a un miliardo di euro come impegno di spesa previsto per il Ponte sullo Stretto. Grazie a questo lavoro sinergico, andiamo avanti con le opere, contro i signori dei no e degli interessi di parte, ingranando finalmente la marcia giusta per il vero cambiamento della Sicilia e dell’Italia”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega in Sicilia.