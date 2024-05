Pubblicità

“Nichi Vendola ci ha ormai da tempo abituati ai suoi sproloqui. Sul Ponte ha perso l’ennesima occasione per stare zitto. Respingiamo al mittente le sue accuse perché il nostro partito e il suo leader Matteo Salvini si sono sempre contraddistinti per la lotta alla criminalità organizzata. Ormai è un classico, quando non si hanno argomenti nel merito ecco il cliché del pregiudizio sulla Sicilia mafiosa. Questo sarebbe il suo messaggio positivo per la nostra terra?”.

“Vendola deve chiedere scusa a tutti i cittadini siciliani che si vedono spesso negato il diritto alla continuità territoriale o devono pagare cifre esose per raggiungere il resto del paese. Il Ponte sarà per loro e tutta Italia simbolo di sviluppo e crescita. Vendola fa parte della sinistra dei NO che per decenni ha bloccato l’Italia in nome di fantomatiche ideologie progressiste”.

“Noi rappresentiamo l’Italia del fare e della gente perbene, se ne facciano una ragione”.

Così in una nota l’europarlamentare della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino.