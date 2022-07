Pubblicità

Attivare una polizza assicurativa sul proprio veicolo è una condizione senza della quale la legge non consente di circolare liberamente sul suolo italiano.

È dunque necessario attivarsi subito al momento dell’acquisto di un nuovo mezzo e prima di salire a bordo e metterlo su strada.

Si tratta anche di una spesa piuttosto importante da sostenere per qualunque guidatore, per questa ragione effettuare le opportune valutazioni, vagliando anche diversi preventivi, è la soluzione migliore per chi desidera attivare una polizza al prezzo più vantaggioso e alle migliori condizioni.

L’avvento delle assicurazioni online ha semplificato notevolmente questa attività, poiché consente ai guidatori di elaborare un preventivo online, senza doversi necessariamente recare presso le diverse filiali territoriali.

Quello che bisogna sapere è che in queste circostanze è necessario procurarsi tutti i documenti utili a compilare i form presenti sui siti delle diverse compagnie, inserendo le informazioni esatte, in modo da ottenere un prospetto di costo quanto più preciso possibile.

Non si tratta di documenti di difficile reperimento, anzi, sono tutti a portata di mano del contraente. In linea di massima è necessario avere a disposizione carta d’identità, codice fiscale, libretto di circolazione del mezzo e attestato di rischio.

Quest’ultimo, in particolare, è reperibile online e molte compagnie non lo richiedono più, proprio perché collegato direttamente all’anagrafica dell’assicurato e facilmente consultabile direttamente da loro.

In più, diversi player di settore mettono a disposizione degli utenti la possibilità di elaborare un preventivo anche senza avere a disposizione la targa del mezzo, prima che questo venga acquistato.

Questa opzione è senz’altro utile a chi vuole vagliare attentamente i costi di gestione di un veicolo prima di comprarlo.

Tra le compagnie che offrono questa soluzione merita menzione Genertel, storica direct company, da sempre al fianco dei guidatori, che di recente ha semplificato ulteriormente la procedura per richiedere un preventivo di assicurazione online.

Sul form reso disponibile dalla compagnia, infatti, è sufficiente inserire data di nascita e targa del mezzo, oltre a pochissime altre informazioni, per ricevere il preventivo in tempo reale.

Per una elaborazione più corretta, infatti, è importante spuntare anche tutte le opzioni e garanzie aggiuntive che si intendono inserire nel contratto.

Ne sono un esempio la formula di guida, se libera, esclusiva o esperta, o le garanzie accessorie da affiancare alla RC obbligatoria.

Queste ultime, in particolare, rivestono un ruolo importante nella copertura del mezzo da particolari eventi dannosi non contemplati nell’assicurazione base.

Genertel, ad esempio, ne propone di molto specifiche, proprio per consentire agli assicurati di formulare una polizza più in linea con le loro esigenze.

Al momento della stipula, infatti, si possono inserire l’Assistenza stradale, la Tutela legale, l’opzione di copertura aggiuntiva in caso di Furto e incendio, ma anche il Bonus aiuto domestico, la Rinuncia alla rivalsa, la Kasko, per chi magari ha conseguito la patente da poco, o 4 zampe a bordo, per gli amanti degli animali.

Non bisogna dimenticare, infine, di trasmettere anche i dati relativi al proprio stato di famiglia, qualora ci si voglia avvalere della polizza familiare.

Questa opzione è valida soprattutto per chi attiva una RC per la prima volta e vuole beneficiare di una migliore classe di merito rispetto a quella che gli verrebbe attribuita.

La formula della polizza familiare, infatti, consente di assorbire la classe di merito più vantaggiosa attribuita a un familiare convivente.