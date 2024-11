Gli agenti del commissariato di Polizia sono intervenuti in pieno centro cittadino per una rapina ai danni di un generi alimentari. Un uomo armato di coltello ha infatti minacciato i titolari dell’esercizio. Sul posto si è portato un equipaggio della Polizia che, dopo una serie di verifiche, ha individuato e condotto in commissariato l’autore della rapina.