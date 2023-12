Pubblicità

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Palma di Montechiaro stanno ricostruendo la dinamica di quella che sembra avere tutti i contorni di uno sfiorato dramma passionale. Una donna sarebbe infatti stata sfregiata al volto con dell’acido dall’uomo con cui stava per separarsi. La donna è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con ustioni in varie parti del corpo tra cui il viso. L’uomo, anche lui rimasto parzialmente ustionato alle mani, è invece attualmente sottoposto alle cure dei medici in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove si è portato un equipaggio della Polizia.