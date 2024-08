Pubblicità

Gli agenti del Commissariato di Palma di Montechiaro, in sinergia con quelli di Licata, nella notte appena passata sono stati impegnati in un inseguimento di uno scooterone che, intorno alle ore 2.30, non ha rispettato l’alt ad un posto di blocco al bivio di Ciotta sulla Strada Statale 115. Il centauro, un 27enne di Palma di Montechiaro, è fuggito sulla SS 115 alla volta di Licata dove, a tutta velocità, è entrato dal bivio di via Palma attraversando il centro abitato. L’inseguimento si è protratto per Piazza Progresso e Piazza Elena (dove era presente ancora parecchia gente) prima di concludersi in Piano Mangiacasale dove l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. Lì è stato immobilizzato dai poliziotti che lo hanno fermato. Da un controllo è risultato privo di copertura assicurativa oltre che di casco. Le accuse sono di resistenza a a pubblico ufficiale. Le sanzioni elevate nei suoi confronti sfiorano i 10mila euro.