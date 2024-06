Pubblicità

Il comando di Polizia Municipale, in applicazione del vigente regolamento di polizia urbana, sta procedendo per chi non provvede autonomamente a pulire i lotti ricadenti all’interno del perimetro urbano (come previsto dall’ordinanza n. 49 del 16/05/2024) a contravvenzionare i trasgressori così come previsto dall’articolo 21 del vigente regolamento di polizia urbana per la somma di euro 500.