Tramite una diffida presentata formalmente al Comune dalla Cgil, gli agenti di Polizia municipale hanno ribadito il loro rifiuto ad accettare il riposo compensativo invece del pagamento delle ore di straordinario svolto.

“Ciò nonostante – ci rivela una fonte interna al comando – con senso di responsabilità abbiamo garantito i servizi sia per il raduno delle confraternite che per la ricorrenza di tutti i Santi e dei morti. Invitiamo l’amministrazione ad intervenire tempestivamente al fine di evitare il ripetersi di tali disposizioni illegittime. Si ricorda inoltre che gli operatori della p.m. aspettano ancora il salario accessorio di tutto il 2021 e del 2022 che oramai sta per finire. Tali comportamenti mortificano gli agenti della p.m. come persone e come lavoratori”.