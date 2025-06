Gli agenti del Commissariato di Polizia di Licata hanno tratto in arresto un licatese classe 1997 poiché trovato in possesso di 150 grammi di marijuana durante un controllo. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale durante un posto di controllo. Al termine delle operazioni, gli agenti operanti hanno rinvenuto in una busta di plastica la sostanza stupefacente. Successivamente si è provveduto all’arresto del 28enne.