Un soccorso stradale e’ stato operato da una volante di Polizia sulla Strada Statale 115, poco lontano dal bivio di Torre di Gaffe. Un automobilista ha accusato un malore mentre era alla guida. La Polizia – prontamente intervenuta- ha quindi accompagnato la persona al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove è stata sottoposta alle cure del personale medico in servizio. Per fortuna non è in pericolo di vita.