Da una segnalazione partita dalla Guardia Costiera, la spiaggia di Mollarella nel pomeriggio di ieri è stata il teatro di un intervento congiunto di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. I Militari sono stati chiamati in causa per la presenza di molteplici mezzi a due ruote da motocross sull’arenile. I poliziotti coordinati dal dirigente Giuseppe Garro, dopo aver raggiunto un mezzo inizialmente fuggito all’alt, hanno deferito in stato di libertà due persone (un uomo e una donna) per aver messo in pericolo l’incolumità delle forze dell’ordine e per calunnia. Il mezzo (privo di targa) è stato sequestrato e sono state elevate sanzioni amministrative per diverse centinaia di euro.