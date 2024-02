Pubblicità

Si è reso necessario l’intervento di una volante di agenti del commissariato di Polizia di via Campobello per bloccare un uomo che andava in giro in via Gela brandendo un bastone con i chiodi. L’uomo è stato fermato dai poliziotti intervenuti, gli è stata tolta l’arma ed è stato accompagnato in Commissariato per l’identificazione e la probabile denuncia.