Gli agenti del Commissariato di Polizia hanno tratto in arresto una licatese di 42 anni che a bordo del proprio scooter ha tentato di fuggire all’alt durante un posto di controllo e dopo essere stata intercettata ha aggredito uno dei 2 poliziotti impegnati nel servizio di controllo. Dopo essere stata ammanettata, la donna su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stata accompagnata nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il poliziotto aggredito è stato medicato al Pronto Soccorso e giudicato guaribile in 5 giorni. I fatti sono accaduti in una via del centro.