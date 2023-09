Pubblicità

Nella tarda serata di ieri a Licata il titolare di un bar nella centralissima piazza veniva aggredito da un soggetto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante del commissariato di polizia che, sebbene le parti non abbiano sporto querela, acquisivano ed analizzavano le immagini della video sorveglianza

identificando e denunciato un soggetto con precedenti reati di polizia per minacce e lesioni personali.

Secondo una prima ricostruzione questo soggetto, senza alcun motivo, prima ha danneggiato la vetrina del bar, gli arredi esterni del locale e poi prima ha preso a schiaffi e minacciato di morte il titolare dell’attività commerciale, e poi si è scagliato con violenza nei confronti di un collaboratore, colpendolo a colpi di bastone all’altezza della schiena e del collo.

A conclusione delle indagini gli agenti hanno deferito l’aggressore a piede libero per le ipotesi di reato per danneggiamento aggravato e minaccia aggravata.