Pubblicità

Giovedì notte la volante di Polizia ha fermato un soggetto con foglio di via obbligatorio nel territorio di Licata e lo ha denunciato per inottemperanza allo stesso.

La stessa notte un’altra volante in servizio, ha fermato una macchina e a seguito di perquisizione, sono stati sequestrati quasi 10 grammi di hashish a due soggetti, che sono stati denunciati per spaccio. Quest’ultima denuncia era giustificata oltre che dal quantitativo, anche dalle modalità della conservazione della droga.