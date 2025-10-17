ADV

Polizia, Carabinieri e Operatori del 118 sono intervenuti al centro commerciale San Giorgio dopo essere stati allertati da una chiamata alla centrale operativa. Dopo una segnalazione degli operatori UNAC che svolgono servizio di safety e security presso il centro commerciale San Giorgio, sono intervenute due volanti di Carabinieri e Polizia fermando un uomo di colore extracomunitario che ha creato attimi di paura dentro la galleria del centro. In particolare, l’uomo avrebbe importunato (palleggiandosi le parti intime) alcune cassiere di esercizi commerciali presenti in galleria. Il 118 è intervenuto per la possibilità di operare un trattamento sanitario obbligatorio.