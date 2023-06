Pubblicità

La Polisportiva Guidotto non si ferma più: dopo il titolo dell’U17, anche l’U13 si è laureata campione regionale, battendo nettamente il Paceco nella finalissima con il punteggio di 33-23. A esprimere soddisfazione, ai microfoni di Lanterna TV, l’allenatrice Rossella Porrello.

Polisportiva Guidotto, Porrello: “Grande soddisfazione, ora speriamo nel Palazzetto”

Rossella Porrello ha dichiarato: “Una grande soddisfazione e grande orgoglio per il titolo conquistato con l’U13 femminile. Una parte di loro ha già festeggiato il titolo regionale U17 femminile. Con grande orgoglio e soddisfazione, l’hanno meritato. Peccato con l’U15 femminile, abbiamo perso in finale e potevamo conquistare anche il terzo titolo. Poteva essere la ciliegina sulla torta, ma va bene così. Le ragazze hanno disputato un gran campionato giocando sotto età. Va bene così, c’è grande soddisfazione e orgoglio. Una stagione che ci premia di tutti i sacrifici fatti nonostante manchi una struttura, che speriamo possa riaprire prima possibile per permettere alle ragazze di svolgere interamente le attività”.

Porrello ha poi proseguito: “Per quanto riguarda gli impegni indoor, abbiamo chiuso la nostra stagione. Adesso la Pallamano Halikada si impegnerà in un campionato regionale di Beach Handball, dove ci saranno protagonisti i ragazzi maschili Senior in una tappa a Licata. Ci saranno tre diversi appuntamenti: Licata, Messina e Marsala. Chi si qualificherà, farà la finale regionale a Messina l’1 e il 2 luglio. Dopo saremo impegnati con le ragazze Senior, mentre la settimana successiva saremo impegnate sia con la selezione maschile che con quella femminile nel campionato italiano di Beach Handball che si svolgerà a Riccione. Negli ultimi due anni ci siamo classificati al terzo posto a livello nazionale”.