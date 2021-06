Pubblicità

Poliscia, l’ex sindaco Angelo Biondi mette in evidenza il problema connesso alla mancata raccolta dei rifiuti che ha finito per creare una discarica a 2 passi dalla spiaggia.

È iniziata la stagione balneare. Licata, città di mare, diventa meta dei pendolari della tintarella. Tuffo in acqua, Pic nic sulla spiaggia, parcheggio dove capita e via prima del tramonto. Naturalmente lasciando i loro rifiuti sul posto. Nelle foto fa bella mostra già da domenica la piccola discarica all’ingresso della spiaggia di Poliscia (destinata ad ingrossarsi, visto che chi di competenza non provvede ad alcuna raccolta). Senza opportuni controlli e in mancanza di un quotidiano servizio di raccolta, la situazione peggiorerà di giorno in giorno. La strada che dalla Baia D’oro porta allo spiazzo della spiaggia della torre San Nicola è già disseminata di sacchetti di spazzatura e bottiglie di plastica. Urge un celere interessamento dei nostri amministratori.

Angelo Biondi