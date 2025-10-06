ADV

Il Distretto Sanitario di Licata comunica alla cittadinanza che “i servizi attualmente operanti presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Palma di Montechiaro, sito in via Macacaro n. 1, saranno trasferiti nella nuova sede provvisoria di via Vittime della Mafia, sempre a Palma di Montechiaro. Il trasferimento avverrà secondo le seguenti modalità:

da venerdì 03/10/2025: i servizi di Guardia Medica, Punto di Primo Intervento (PPI) e Punto Territoriale di Pediatria (PTI pediatrico) saranno già attivi presso la nuova sede.

Da lunedì 06/10/2025: tutti gli altri servizi attualmente presenti nel PTA di via Macacaro saranno operativi nella sede provvisoria di via Vittime della Mafia, Villaggio Giordano.

Si invita pertanto l’utenza a recarsi presso la nuova struttura per la fruizione dei servizi a decorrere dalle date sopra indicate. Il trasferimento si rende necessario per garantire la continuità e il miglioramento dell’assistenza sanitaria territoriale. Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi agli uffici di riferimento”.