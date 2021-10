Pubblicità

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, durante il consueto giro di sopralluoghi, ha avvisto a bordo della strada che conduce a Marina di Palma, un esemplare di Poiana ferito che rischiava di essere investito dalle auto in transito, fermatosi con il suo collaboratore e grazie all’aiuto prezioso di alcuni concittadini, tra i quali Salvatore Castronovo e Giuseppe Volpe, di una terza persona, è stato possibile recuperare il volatile.

“L’esemplare – continua il primo cittadino – è stato messo in sicurezza presso il Ristorante VIII Arco di Giuseppe Angela Castronovo che ringraziamo per l’ospitalità, l’aiuto, la disponibilità dimostrati. Ho subito allertato il Responsabile della Protezione Civile del Libero consorzio comunale di Agrigento, Marzio Tuttolomondo che ha attivato le procedure per il recupero.

Tempestivamente siamo stati raggiunti da Gino Galia WWF di Licata che ha preso in custodia il rapace ferito e si è attivato per il trasporto in un centro specializzato. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e con la loro sensibilità e generosità hanno permesso il salvataggio di questa creatura”.