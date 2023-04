Pubblicità

Problemi nello spazio esterno al plesso Vincenzo Greco del Fondachello. Dopo alcune segnalazioni dei genitori, adesso registriamo l’intervento del Comitato di quartiere.

“Un po’ di tempo fa avevamo segnalato le condizione della struttura del pilastro del cancello del plesso Vincenzo Greco e nulla di fatto. Nei giorni scorsi sono intervenuti i vigili del fuoco perché è caduto un cornicione, ci chiediamo come Comitato: è possibile che in una struttura che ospita dei bambini non si vengano effettuati dei controlli? Si agisce solo se c’è una situazione agli estremi”.