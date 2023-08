Pubblicità

La scuola dell’infanzia del Plesso Peritore, chiuso per inagibilità, su disposizione dell’amministrazione comunale, sarà ospitata per l’anno scolastico 2023/2024 al Plesso Quasimodo.

I bambini della scuola dell’infanzia, nel numero di sei sezioni, saranno allocati al pianterreno dall’edificio scolastico e potranno usufruire di locali adeguati alle loro esigenze di socialità, crescita e autonomia. Una soluzione provvisoria in attesa di nuovi spazi disponibili in un prossimo futuro.L’amministrazione comunale sta puntando molto sulle scuole dell’infanzia e sugli asili nido, così importanti per favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini, così fondamentali per ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali promuovendo la piena inclusione di tutti i bambini. Come già annunciato, sarà riaperto l’asilo nido San Giuseppe e già si sta puntando a riaprire in tempi brevi anche l’asilo nido Sant’Angelo.

(Francesca Platamone, assessore all’istruzione)