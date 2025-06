Ieri 3 giugno si è svolta l’attività conclusiva dell’Associazione PlasticFree, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Marconi: dopo le ore teoriche di sensibilizzazione nelle classi a partire da fine febbraio, condotte dai referenti Giuseppina Alabiso e Tony Rocchetta, si è passati alla pratica con un Clean Up alla spiaggia di Fondachello, con le classi prime, seconde e terze della primaria del Dino Liotta. Grande entusiasmo da parte dei bambini, anche i genitori hanno partecipato e collaborato con le maestre, la Funzione Strumentale dell’Istituto Caterina Ortega e la referente locale PlasticFree Giuseppina Alabiso, che hanno coordinato l’attività. Venerdì scorso 30 maggio anche le classi quinte della primaria e la 1C della secondaria hanno partecipato a una attività di pulizia ambientale nei pressi della scuola Marconi in via Egitto e nella villetta Baden Powell. Complessivamente sono stati sensibilizzati 500 alunni, con l’obiettivo di renderli ambasciatori del cambiamento, all’interno delle proprie famiglie e della nostra comunità.