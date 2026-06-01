Continua l’attività di Plastic Free sul nostro territorio, con due nuovi appuntamenti:

Martedì 2 giugno pulizia ambientale in spiaggia a TORRE DI GAFFE e Sabato 6 giugno raccolta mozziconi in centro, a LICATA.

A Torre di Gaffe l’evento è organizzato dal referente di Palma di Montechiaro, Salvatore Manganello, in collaborazione con le referenti di Licata, Daniela Farruggio e Sabrina Cuttaia, e la vicereferente provinciale Giuseppina Alabiso.

Sarà presente anche il Comitato Tutela Torre di Gaffe e la Fidapa-BPW Italy, sez. di Palma.

Il ritrovo è al parcheggio sotto il bunker, alle ore 9.00.

link gratuito per la registrazione (a fini assicurativi e organizzativi) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/15631/2-giu-palma-di-montechiaro

“Non perdiamo l’occasione di coniugare la bellezza di una mattina al mare con la possibilità di un gesto concreto per sensibilizzare alla salvaguardia del nostro ambiente, per noi e in nostri figli” dichiara l’organizzatore Salvatore Manganello.

Nel fine settimana, invece, l’attenzione dell’associazione, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da Plastica, si concentra sul contrasto all’abbandono degli innumerevoli mozziconi di sigaretta, per sensibilizzare cittadini e fumatori sui danni delle cicche disperse nell’ecosistema.

Il mozzicone è infatti uno dei rifiuti più presenti e sottovalutati, sia in città che in spiaggia.

L’appuntamento è sabato mattina alle ore 10.00, in piazza Progresso, accanto alla villetta Garibaldi. “Per rendere più divertente la raccolta”, spiega Giuseppina Alabiso, “abbiamo pensato di organizzare contestualmente una sfida tra squadre di volontari, a cui daremo orario di partenza e arrivo, e chi raccoglierà più mozziconi, verrà premiato!”

Link per iscrizione singola (la squadra si formerà all’evento), per copertura assicurativa

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/15900/6-giu-licata