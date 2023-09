Pubblicità

Le placchette della serie Livinglight di Bticino rappresentano una soluzione elegante e funzionale per controllare l’illuminazione e molti altri dispositivi elettrici in casa. La loro estetica minimale e moderna si adatta perfettamente a diversi stili di arredo, dal classico al contemporaneo. Ma come scegliere le placchette della Bticino Livinglight più adatte ad ogni ambiente della casa?

La vasta gamma di modelli Livinglight

La collezione Livinglight comprende una vastissima gamma di placchette di dimensioni, colori e finiture differenti, studiate per integrarsi armoniosamente in ogni stanza. Si va dalle versioni più piccole con un solo tasto, perfette per gli spazi ridotti come il bagno, a quelle più grandi con 2 o 3 tasti per le camere da letto, il soggiorno e la cucina.

È possibile scegliere tra un ampio ventaglio di colorazioni la nostra preferita. Si spazia dalle tinte neutre come il bianco, il nero e il grigio in tutte le sfumature, fino a colorazioni più decise come l’arancione, il rosso e il verde acqua. Le finiture possono essere lucide, satinate o completamente opache. Senza contare che, molti modelli hanno pratici Led luminosi per individuare anche al buio la posizione degli interruttori.

Placchette Livinglight per cucina, soggiorno e sale da pranzo

Per la cucina, il soggiorno e gli ampi spazi della zona giorno in generale, le placchette Livinglight ideali sono quelle dal design essenziale e lineare, con 2 o 3 tasti in colori neutri come il bianco e il nero. Le finiture lucide donano un tocco brillante e moderno all’ambiente, mentre quelle completamente opache si integrano bene negli arredi in stile classico.

Ottima la scelta di modelli con indicatori a Led, che permettono di individuare al buio la posizione degli interruttori con estrema facilità. Abbinate a copri-placca dallo stile minimal, le placchette Livinglight creano un look elegante e al contempo funzionale.

Placchette per la zona notte: camera da letto e camerette

Per le camere da letto e le camerette dei più piccoli, meglio orientarsi su placchette Livinglight dai toni tenui e neutri, che si inseriscano armoniosamente nell’ambiente. Ottime le versioni in bianco o nelle tonalità del beige, del grigio e del tortora dalla finitura opaca.

Le placchette più piccole a 1 o 2 tasti da posizionare sul comodino sono perfette per alternare velocemente la luce principale della camera e la lampada da lettura. In alternativa, accanto al letto si possono inserire placchette più grandi, sempre coordinandone la finitura con il resto dell’arredo.

Soluzioni minimal per il bagno

Per il bagno sono indicate placchette dal design essenziale e minimal, che si integrino bene senza appesantire l’ambiente. Le soluzioni migliori sono le versioni bianche o nere con un solo tasto, eventualmente abbinate a copri-placca in tinta. Creano un look pulito ed elegante.

Se lo stile del bagno è più ricercato, con rivestimenti importanti e dettagli preziosi, si possono scegliere placchette con materiali e colori particolari, come vetro, plexiglass, metalli e tinte pastello. L’importante è che si coordinino con l’arredo circostante.

La serie Livinglight offre davvero una vastissima scelta di placchette adatte ad ogni ambiente della casa. Basta valutare con cura finitura, colorazione e numero di tasti più indicati per ogni stanza, per ottenere il perfetto equilibrio tra forma e funzione.

Sfruttare la compatibilità con placchette di altre serie

Oltre alle placchette della linea Livinglight, è possibile utilizzare con questo sistema anche modelli di interruttori e prese di altre serie Bticino. Infatti Livinglight è compatibile con le placchette delle linee Axolute e Matix.

Ciò consente di ampliare ulteriormente le possibilità di scelta, abbinando al sistema Livinglight placchette con design e materiali diversi. Ad esempio, si possono utilizzare eleganti placchette Axolute in vetro, metallo o marmo per un arredo di pregio. Oppure abbinare le Matix dalla forma più squadrata per un look contemporaneo.

Sfruttando questa compatibilità tra le varie serie Bticino, si può dare vita a soluzioni originali e trasversali, che coniugano la tecnologia innovativa Livinglight con placchette dallo stile unico e ricercato. La funzionalità smart si fonde così con il design, per un risultato estetico armonioso e personalizzato.

Quindi, che si tratti di un progetto di ristrutturazione o di nuova costruzione, con un po’ di attenzione è possibile selezionare interruttori, prese e placchette che si integrino alla perfezione con lo stile architettonico e di arredo scelto.

Grazie al sistema Bticino Livinglight abbinato a placchette di design coordinate, è possibile realizzare un impianto elettrico intelligente e al contempo personalizzato, per un risultato finale su misura e di grande impatto estetico.