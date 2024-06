Pubblicità

“Ieri mattina ennesima incursione di due molossi che hanno seminato il panico tra coloro che si trovavano all’interno della villa Regina Elena, presenti anche tante mamme con bambini che all’apparire dei due cani, impaurite, ha cercato riparo allontanandosi dalla zona. I due animali in questione sono due Pitbull con tanto di collare e che più volte di sono visti aggirare nel centro storico. Si erano già visti in azione il giorno dedicato alla visita a chiese e monumenti storici dove con fare aggressivo, anche per la presenza di gatti nella zona, hanno seminato il panico tra i presenti. Il fatto era già stato segnalato a chi di competenza, ma pare che non abbia sortito nessun effetto considerato che i cani anche oggi erano senza custodia. È quasi in tutte le cronache quotidiane che si legge di attacchi a persone, soprattutto bambini,e spesso con gravi conseguenze, non possiamo aspettare di assistere al peggio prima di intervenire”.

A dirlo è l’ex vicesindaco Angelo Vincenti.

“So che la questione legata al fenomeno del randagismo è complessa e di non facile soluzione, mi auguro che si riesca a trovare un rimedio anche nell’interesse degli stessi animali spesso abbandonati. Nel caso dei due Pitbull pare che si tratti di animali con proprietari, forse poco attenti ai rischi che comporta il lasciarli incustoditi”.