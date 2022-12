Pubblicità

Carabinieri e Polizia sono intervenuti a sirene spiegate al Villaggio dei fiori dove si sta cercando di accertare un grave fatto di cronaca. Una ragazza sarebbe infatti rimasta ferita ad una gamba per un colpo di arma da fuoco in zona palazzine. Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato in ospedale la giovane che non sarebbe in pericolo di vita. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe la pista di un litigio.

Aggiornamento ORE 22.49 – I Carabinieri della Compagnia di Licata sono sulle tracce del presunto autore della sparatoria in cui è rimasta ferita la giovane licatese al Villaggio dei fiori. Le generalità dell’uomo si conoscerebbero già e i militari dell’Arma stanno stringendo il raggio delle ricerche all’interno del quartiere. Si tratterebbe di un uomo di 48 anni.