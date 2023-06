Pubblicità

Intervento di pulizia sulle strade che costeggiano le spiagge di Pisciotto e Rocca. Dopo le (legittime) lamentele di diversi bagnanti per la condizione in cui si è presentata la zona balneare nella prima vera giornata di caldo estivo, questa mattina uomini e mezzi hanno rimosso quella che si era trasformata in una vera e propria discarica maleodorante a cielo aperto.

Diverse le tonnellate di pattume raccolte e trasferite sugli scarrabili per ridare decoro a una delle zone più belle del territorio. Adesso l’auspicio – magari mediante l’apposizione di qualche telecamera di videosorveglianza – è che a breve non si torni a riempire l’area di immondizia.