Concessione stadi, interviene l’ex assessore ai Lavori pubblici Antonio Pira.

Ultimi 2 giorni e poi termina l’esperienza dell’ing. Puleo alla guida dellu ufficio tecnico, mi verrebbe da dire che praticamente non è mai iniziata visto il nulla prodotto. Mesi che il Vice Sindaco prende in giro le società sportive per la gestione e il recupero del palazzetto dello sport e il Licata calcio per l’affidamento degli stadi. E ora?

Avevo capito mesi fa quale fosse la strategia e fu per questo che decisi di fare un passo indietro, non volevo dare la possibilità di attribuire alla presenza della politica nella dirigenza del Licata calcio la responsabilità del mancato affidamento degli impianti. Purtroppo non è bastato.

Antonio Pira – ex assessore Lavori Pubblici