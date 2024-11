“Ero certo che sarebbe stato un successo il concerto di Amanda Pascali al Teatro Re di Licata perché la talentuosa cantautrice texana è stata capace di interpretare e tradurre in una lingua universale le canzoni di Rosa Balistreri e non cantarle e basta”. Cosi il sociologo e giornalista licatese Francesco Pira, ha commentato la performance a cui non ha potuto assistere per problemi di salute.

Amanda Pascali, 25 anni, è partita da Houston 2 anni fa con la sua chitarra, una video camera forte di una progetto che ha scritto da ricercatrice indipendente e che ha vinto una delle Borse più prestigiose del mondo accademico e della ricerca la Fullbright.

“Ho una missione: devo far conoscere alla mia generazione i testi preziosi della canzoni di una grandissima artista siciliana, Rosa Balistreri. Lei si batteva per diritti che ancora oggi, anche nella mia città Houston, vengono violati”.

Ieri sera al Teatro Re Grillo ha strappato gli applausi delle tantissime persone presenti.

Amanda Pascali è una cantautrice nata a New York e cresciuta a Houston. Fglia di due immigrati, uno di cui è stato espulso dal suo Paese ed è approdato negli Stati Uniti come rifugiato. Oltre all’attività di ricerca Amanda scrive delle canzoni che raccontano la storia della sua famiglia diimmigrati negli Stati Uniti e il percorso universale in cerca dell’indentità nazionale e regionale. Le sue canzoni sono state presentate al Kennedy Center, al Kerrville Folk Festival e in varie parti del mondo (Italia, Romania, e Norvegia) dove ha cantato come solista e con il suo gruppo. Nel 2021, Amanda Pascali è stata eletta “migliore musicista dell’anno” dal giornale più importante del Texas (Houston Chronicle). Si esibisce con il marito trentenne Addison Freeman polistrumentista di formazione classica dal Texas centrale, che da adolescente, suonava il violino nei gruppi di musica country, e nei gruppi di balfolk Texano oltre alla viola nell’orchestra della sua scuola.

Amanda Pascali attraverso la Borsa Fullbright cercherà di trasferire alle nuove generazioni pezzi importanti della musica folk siciliani, provando a trasmettere conoscenza. “Sono figlia di internet e attraverso la rete ho conosciuto la storia di Rosa Balistreri che mi è apparsa subito come una serie di Netflix. Per questo ho scritto il progetto e l’ho presentato e sono davvero felice di ripercorrere le tappe di Rosa Balistreri”.

Amanda ha il compito di far conoscere alla Generazione Z che ascolta musica su Spotify le canzoni di Rosa Balistreri per la prima volta tradotte in inglese.

“Una grandissima operazione culturale – ha concluso il professor Francesco Pira, docente di sociologia all’Università di Messina – che ho sostenuto e continuerò a sostenere. Esprimo anche ad Amanda i miei sentimenti di affetto perché e venuta con il marito a trovarmi e mi ha addirittura dedicato una canzone durante il concerto. Un gesto di attenzione che ho molto apprezzato”.