L’ex assessore Antonio Pira ha affidato al nostro portale un messaggio di ringraziamento per i messaggi ricevuti dopo l’atto incendiario che la notte scorsa ha carbonizzato l’autovettura.

Non sono riuscito a ringraziare personalmente lo straordinario numero di persone che ha manifestato solidarietà e sostegno nei miei confronti in questo momento particolare e per quanto accaduto questa notte.

L’atto commesso e compiuto, da persone che non meritano di essere chiamate tali, ha scosso me e tutta la mia famiglia.

Purtroppo la viltà della gente è dietro l’angolo e spesso non ce ne accorgiamo, nel frattempo mina la sicurezza delle nostre vite quella dei nostri figlie e dei nostri cari.

Quello che sta accadendo a Licata in questi mesi è la dimostrazione che il clima che stiamo vivendo è molto preoccupante e non ci fa stare tranquilli.

Fortunatamente, però i vostri molteplici messaggi sono l’evidenza che nella mia città non solo ci sono tanti grandi amici ma anche tantissime brave persone che amano la propria terra e la loro comunità.

Inoltre ringrazio il comando dei Carabinieri di Licata a cui mi sono rivolto, confido e sono fiducioso del loro operato.

Grazie ancora per la vostra vicinanza e un grosso abbraccio a tutti.

Antonio Pira