Sarà il dottore Giuseppe Montana, dirigente della Polizia Municipale di Gela, l’ospite questa sera della trasmissione Domus in onda eccezionalmente di martedì alle ore 21,30. Si parlerà della situazione cittadina toccando diversi argomenti che svariano dall’emergenza rifiuti, alla gestione di un servizio che lascia a desiderare. Focus poi anche sul funzionamento della macchina amministrativa e sul personale del Comune. Particolare attenzione verrà riservata anche alla mancata progettazione per quanto concerne i Fondi PNRR per una discussione a 360 gradi sui temi più importanti dell’attualità politica cittadina. Non mancherà inevitabilmente un accenno alle prossime elezioni amministrative. Appuntamento questa sera alle 21,30. Sarà possibile seguire la trasmissione sui canali Facebook e Youtube di Licata 4you web Channel.