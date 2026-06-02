Il dottore Pino Montana è stato insignito questa mattina del titolo di Cavaliere dello Stato della Repubblica Italiana.

La motivazione è per “aver occupato alti ruoli dirigenziali in diversi settori della pubblica amministrazione e aver consentito alla Prefettura di Agrigento un decisivo salto di qualità nella gestione dei contratti rivelandosi determinante nei complessi frangenti connessi al fenomeno migratorio assicurando efficacia e supporto all’azione istituzionale e il suo inserimento in Prefettura è stato caratterizzato da un alto senso del dovere”.

La consegna dell’onorificenza è arrivata dal Prefetto di Agrigento, dottore Caccamo.

Al dottore Montana sono arrivati i complimenti pubblici della Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Annalisa Tardino. “Un riconoscimento – le sue parole – che certifica le qualità umane e professionali del dottore Montana”.