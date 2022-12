Pubblicità

Il dottor Giuseppe Montana, dopo aver annunciato la sua candidatura a sindaco di Licata, ha reso pubblico il simbolo di una delle liste civiche che lo sosterranno nella campagna elettorale.

Montana ci ha tenuto a precisare che “come anticipato in precedenza, la sua candidatura non vuole essere espressione di nessun colore politico, ma la sintesi delle istanze di onestà, competenza e legalità provenienti da tutti i cittadini licatesi. Per questa ragione, ha precisato che la sua campagna elettorale sarà caratterizzata dal civismo, senza schieramenti di parte, ma con l’unico intento di perseguire gli interessi dei licatesi”.

Il simbolo proposto per la lista civica vuole essere la trasposizione grafica di queste linee programmatiche.

Infatti, questo simbolo riporta:

– i colori gialloblu, che da sempre hanno contraddistinto la nostra Licata (almeno nella sua anima sportiva);

– il Faro con i raggi di luce (simbolo di Licata) vuole rappresentare la speranza dei licatesi verso una nuova classe dirigente in grado di essere il punto di riferimento sicuro, capace ed onesto per tutta la cittadinanza;

– il campo blu vuole rappresentare il nostro amato mare, simbolo di libertà e di risorse economiche;

– il campo bianco vuole rappresentare la genuinità di una politica pulita ed onesta.