È giunta a conclusione la seconda edizione della Pinetina Summer Cup, targata Waves X Egogreen.

“Con grande orgoglio e riconoscenza, desideriamo rivolgere al nostro main sponsor un sentito ringraziamento – fanno sapere gli organizzatori –

La società EgoGreen ha scelto di sposare con entusiasmo e visione il nostro progetto.

Un ringraziamento speciale va al Presidente Marcello Giavarini, figura di spicco dell’imprenditoria agrigentina e nazionale, il cui impegno, la cui sensibilità e la cui attenzione verso il territorio rappresentano un esempio concreto di leadership illuminata e lungimirante.

Ci teniamo inoltre a ringraziare il Dott. Giancarlo Lauriano, Responsabile Marketing e Comunicazione di EgoGreen è stato importante per rendere possibile questa collaborazione. La sua disponibilità, il suo entusiasmo e la sua dedizione hanno rappresentato un ponte tra il nostro progetto e chi ha scelto di credere in esso.

La presenza costante di EgoGreen nel cuore dell’Agrigentino non è solo motivo di orgoglio, ma testimonia un legame autentico e duraturo con la comunità.

È soprattutto nel sostegno ai progetti proposti dai giovani del territorio che EgoGreen dimostra la propria vocazione sociale e la propria fiducia nel futuro, investendo energie e risorse per dare spazio alle idee, alla passione e alla voglia di fare delle nuove generazioni.

Grazie, quindi, a EgoGreen e al Presidente Giavarini per aver creduto in noi, per aver dato ancora una volta un segnale forte di vicinanza al nostro territorio e per essere parte attiva di un progetto che unisce sport, valori e crescita collettiva”.