È avvolto dal mistero il ritrovamento di una piccola imbarcazione sulla spiaggia di Poggio di Guardia. Si tratta di una piccola lancia in legno su cui, dalle foto giunte alla nostra redazione, non risultano presenti scarti riconducibili a persone. Apparentemente non sembrano nemmeno esserci scritte sullo scafo. Se si tratti di uno sbarco fantasma avvenuto sul litorale licatese una delle notti scorse, sarà la Capitaneria di Porto a doverlo accertare. All’ufficio Circondariale marittimo finora non è però arrivata alcuna segnalazione o comunicazione.